Барселона розраховує на півзахисника збірної Нідерландів Френкі де Йонг, тому хоче, щоб він почувався, як риба у воді.

Влітку "блаугранас" всіляко намагались продати хавбека в Манчестер Юнайтед, щоб покращити своє фінансове становище. Футболіст категорично не хотів йти, тому залишився.

Мемфіс блокує відхід з Барселони – категоричність заради додаткових грошей

Впродовж першої частини сезону ситуація навколо Френкі повністю змінилась. Він майже завжди виходив у стартовому складі, а Хаві називає його важливим гравцем. Тепер Барселона не розглядає варіант продажу де Йонга, стверджує Sport.es.

Каталонці хочуть продемонструвати любов і повагу до 25-річного нідерландця, адже знають, що він все ще злиться на колектив через літні перипетії. Навіть про зменшення зарплатні Барса просити не збирається.

До слова, у клубі розглядають Френкі де Йонга як можливого наступника Серхіо Бускетса, заміну якому поки знайти складно. Контракт нідерландця чинний до 2026 року.

Мессі та Барселона не мають шансів: 600 мільйонів євро і несподіваний "трансферний бан" покінчили з мрією