Цьогоріч на чемпіонаті світу з футболу у Катарі виступлять 32 національні збірні. Деякі команди є фаворитами турніру ще до першого матчу, інші – відверті аутсайдери. Є і чимала кількість збірних, які можуть приємно здивувати вболівальників.

Поки що, за даними букмекерів, лідирують європейські збірні. Саме вони тріумфували 12 разів та вигравали останні 4 чемпіонати світу. Навряд чи винятком стане Катар-2022, де фаворитами турніру є ті ж збірні з Європи та Південної Америки.

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За підтримки vbet ua Футбол 24 розгляне 7 національних збірних, які мають найкращі шанси на здобуття трофея.

Бразилія – вічний фаворит

Збірна Бразилії завжди входить до переліку фаворитів чемпіонату світу. А у 2022 році саме "селесао" є одними з головних претендентів на здобуття чемпіонства. В команді є чудовий підбір гравців на кожну позицію на полі. Чого лише варті воротарі – Едерсон з "Манчестер Сіті" та Аліссон з "Ліверпуля". А в нападі – Неймар з ПСЖ та Вінісіус Жуніор з "Реала". Останній доволі сильно прогресував минулого сезону і невдовзі може значно перевершити свого зіркового партнера.

Окрім цього, ця команда "голодна" до перемоги. Адже Бразилія не вигравала на чемпіонаті світу вже 20 років. А у 2014-му на домашньому Мундіалі була принижена Німеччиною у півфіналі з рахунком 1:7. Взяти реванш у 2018 році їм не вдалося: команда вилетіла у чвертьфіналі. Тож для багатьох гравців це останній шанс таки перервати невдалу серію та знову відвезти трофей до Бразилії.

Найбільшою проблемою для збірної Бразилії можуть стати самі футболісти. На груповому етапі команда може не налаштуватися на гру, за що поплатиться результатом. Як показує практика, після цього на футболістів навалюється шквал критики, яку вони не здатні витримати. За цим приходять і поразки на полі.

Та у 2022 році таке за бразильцями не помічали. Команда не програє вже понад рік (з моменту Копа Амеріка 2021, де вони поступилися Аргентині у фіналі).

На ЧС-2022 Бразилія потрапила в групу зі збірними Швейцарії та Сербії, з якими була в одному квартеті й у 2018 році. Тоді четвертою командою була Коста-Рика, а у 2022 році – Камерун.

Зараз Бразилія має шанс вийти з групи, якщо сама не створить собі додаткових проблем. А далі – почнеться боротьба з суперниками етап за етапом.

Франція – захист титулу, прокляття чемпіона та магія

Франція їде до Катару захищати свій титул чемпіона світу, який вона здобула у 2018 році, а також ламати неприємну традицію, яка виникла серед європейських команд.

Вперше Франція стала чемпіоном світу у 1998 році на домашньому Мундіалі. А вже через 4 роки провалилася на полях ЧС-2002, коли посіла останнє місце в групі. У 2010 році, після перемоги на ЧС-2006, таким "відзначилася" й Італія. Три очки та не вихід з групи на ЧС-2014 – так захист титулу провела збірна Іспанії. "Підтримала" європейські провали й Німеччина – після тріумфу у 2014-му збірна зганьбилася у 2018 році, не вийшовши з групи.

Не додає оптимізму і ситуація в самій команді. Французи лише дивом уникли вильоту з елітного дивізіону Ліги націй, вигравши лише один матч з шести.

До цього варто додати й черговий скандал, який виник серед гравців. Все почалося, коли брат Поля Погба звинуватив його у використанні магії проти Кіліана Мбаппе. У Франції це не всі сприйняли як жарт. Не варто думати, що футболісти занадто забобонні, але у французькому футболі доволі серйозно ставляться до чаклунства. Тож звинувачення у накладенні "порчі" не сприймають легковажно.

Ще одна проблема – втрата гравців. Невідомо, чи той же Поль Погба встигне відновитися після операції. Скоріш за все, пропустить турнір і його партнер по центру поля Н’Голо Канте.

Та з іншої сторони, такі "проблеми" здатні ще більше зблизити команду. А лідери можуть повести їх за собою. Навряд чи є ті, хто сумнівається в бомбардирських здібностях Кіліана Мбаппе чи Каріма Бензема, який буде ще більш окрилений після отримання "Золотого м’яча". А замінити травмованих в центрі поля можуть Едуардо Камавінга чи Орельян Чуамені. За підбором гравців Франція не має поступатися суперників, в деяких позиціях значно перевищуючи їх. Тож не дивно, що саме французи – другі в списку серед претендентів на здобуття чемпіонського титулу.

Аргентина – "лебедина пісня" для Мессі

Коли говориться про збірну Аргентини, в першу чергу згадується про Ліонеля Мессі. Для 35-річного футболіста це, ймовірно, останній чемпіонат світу. Відтак і остання можливість довести, що він – рівня іншій аргентинській легенді Дієго Марадоні. Той зумів привести "альбіселесте" до чемпіонського звання в 1986 році. Мессі – поки ні. І це для нього мало не останній шанс.

І всі умови для цього є. Аргентина не програє 35 матчів поспіль та йде до рекорду (італійці не програвали протягом 37 матчів). У 2021 році команда здобула звання чемпіона Південної Америки (перший трофей для Мессі на рівні національної збірної). Тож залишився зробити останній крок.

Та не Мессі єдиним тримається збірна Аргентини. Не менш важливу роль відіграють Анхель Ді Марія та Пауло Дібала. Щоправда, обоє зараз травмовані. Та якщо перший з них ще встигає відновитися до Мундіалю, то участь останнього залишається під питанням. Хоча і їх є кому замінити, однак ці ротації не завжди будуть рівноцінні.

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Англія – виправдання за фіаско

Збірна Англії була чи не головним фаворитом Євро-2020. І команда дійшла до фіналу, де в Лондоні на переповненому стадіоні "Вемблі" програла Італії у серії пенальті. Гіршого приниження для "трьох левів" важко уявити. Все продовжилося расистськими образами в бік деяких гравців команди від вболівальників.

Після цього збірна продовжила падіння, посівши останнє місце в групі Ліги націй. При цьому англійці не виграли жодного матчу в групі, а Угорщині вдома програли з рахунком 0:4. Та й перший гол з гри в Лізі націй англійці забили аж в останньому матчі, коли зіграли внічию 3:3 зі збірною Німеччини. І це, маючи у своєму складі таких гравців атаки, як Гаррі Кейн, Джек Гріліш, Мейсон Маунт, Букайо Сака чи Рахім Стерлінг.

Так, чемпіонат світу – це зовсім інший турнір, аніж напівтовариська Ліга націй. Та навіть ці матчі показують, що в збірній Англії не все в порядку. Хоча відбір на той же ЧС-2022 команда пройшла без поразок, лише двічі зігравши внічию.

От і виходить, що невідомо чого очікувати від команди на турнірі – чи "поплавиться" вона у матчах проти США, Ірану та Уельсу, чи все-таки проявить характер та побореться за чемпіонський титул. Бо надто довго англійці чекають на тріумф своєї команди. А його після 1966 року так і не було.

Іспанія – показати себе в боротьбі

Збірна Іспанії не увійшла до першого ешелону фаворитів на перемогу. І це може зіграти на руку "фурії роха". Так, команда і далі доволі потужна, але прискіпливої уваги до неї немає.

В збірній справді хороший підбір: тут як і досвідченні гравці, так і талановита молодь (Педрі, Гаві, Єремі Піно, Ансу Фаті). Іспанці можуть з легкістю повторити своє досягнення 2010 року, коли вони вперше стали чемпіонами світу. Головне – не створити собі проблем вже на груповій стадії, де один із суперників – збірна Німеччини.

Поки іспанці не переконали експертів у тому, що зможуть без проблем стати чемпіонами світу. Проте збірна може скористатися проблемами суперників і виграти турнір, допустивши менше помилок, аніж решта команд.

Німеччина – мрія стати "пентакампеоне"

Збірна Бразилії 5 разів перемагала на чемпіонатах світу, тому її й називають "пентакампеоне". Німеччина ж тріумфувала чотири рази, тож у 2022 році може зрівнятися за кількістю титулів з бразильцями.

Німців не назвеш тими, хто покладається лише на везіння. Збірна чимало працює, щоб показувати результат. Це не завжди вдається (як у тому ж 2018 році), але німців це не зупиняє.

Як і французи, німці не надто вразили результатами у 2022 році – лише 2 перемоги за 8 матчів. Але й суперники не були "прохідними" – Англія, Італія, Нідерланди, а також Угорщина та Ізраїль.

Та й основні гравці команди перебувають у розквіті сил, маючи чималий досвід. За винятком воротарів, більше, аніж 30 років лише Ілкаю Гюндогану, Йонасу Гофманну та Томасу Мюллеру.

Гансі Флік, який хоч і працює з командою лише рік, але не є "випадковою" людиною на цій посаді. Саме він у 2020 році, очоливши "Баварію" посеред сезону після невдалого старту, оформив требл, вигравши чемпіонат та Кубок Німеччини, а також Лігу чемпіонів.

Нідерланди – перший тріумф

На чемпіонаті світу за 21 розіграш турніру перемагали лише 8 збірних. Збірної Нідерландів серед них немає. Хоча "ораньє" були близькі до цього тричі – у 1974, 1978 та 2010 роках вони грали у фіналах, де програвали.

Чи зможе збірна Нідерландів вперше стати чемпіоном? Для початку варто відповісти на питання, чи у 2022 році збірна Нідерландів має команду рівня хоча б 2010 року? І так, і ні. Для прикладу, лідером захисту команди є Вірджил Ван Дейк. Однак після складної травми у 2020 році, через яку він пропустив 9 місяців та не грав на Євро-2020, футболіст вже не виглядає таким непрохідним захисником. Хоча і далі залишається топовим гравцем на своїй позиції. В парі з ним в центрі захисту – Маттейс Де Лігт. Неймовірно талановитий, але деколи допускається фатальних помилок, що коштує команді позитивного результату.

Збірна має хороший підбір гравців, але у нападі їй бракує "зірки", якими були Ар’єн Роббен чи Веслі Снайдер у тому ж таки 2010 році. Команді потрібен не лише гравець, який надійно буде діяти в захисті, але й той, хто зможе повести їх в напад.

З групи на ЧС-2022 нідерландці мають виходити обов’язково. Але їхня перемога на турнірі хоч і не стане сенсацією, але приємно здивує. Можливо, саме їм пощастить зробити те, що не зробило покоління Йогона Кройфа та Йогона Нескенса у 1970-х та покоління Ар’єна Робена та Веслі Снайдера вже у 2010 році.

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А хто ще

Ці сім збірних – не єдині, хто може поборотися за перемогу на чемпіонаті світу. Не варто скидати з рахунків і збірну Бельгії з її "золотим поколінням" – у складі команди Тібо Куртуа, Кевіна Де Брюйне та Ромелу Лукаку. Сюди ж можна віднести збірну Португалії. І не варто думати, що там лише один Кріштіану Роналду. Вже і без нього є чимало гравців, які готові довести, що стануть лідерами збірної, зокрема, Бруну Фернандеш, Бернарду Сілва та Діогу Жота.

І чому б так не сталося, що вперше на чемпіонаті світу переможе не європейська чи південноамериканська збірна, а, для прикладу, африканська. Поки команди з цього континенту максимум доходили до чвертьфіналу (хоча у 2018 році жодна з африканських збірних не вийшла з групи). Але все ж колись стається вперше. Чим збірна Сенегалу із Садьо Мане не претендент?

Однозначну відповідь отримаємо після фінального матчу, який пройде 18 грудня. Тоді й визначитися чемпіон світу з футболу у 2022 році. Чи це буде команда, яка вперше здобуде цей титул, чи хтось із фаворитів підтвердить видані вболівальниками аванси – покаже лише гра.