"Виб'ємо Шахтар та чекатимемо наступного суперника в ЛЄ": голкіпер Бешикташа вже залякує Турана
Воротар Бешикташа Мерт Гюнок висловив свої очікування щодо поєдинків другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
"Нам доведеться розпочати раніше, нам протистоятиме сильна команда. Незабаром ми зіграємо проти Шахтаря.
Бразильці Шахтаря встановили новий рекорд у єврокубковій історії клубу
Арда Туран добре виступив на чолі Еюпспора минулого сезону. Він добре себе зарекомендував за останні два роки. Зараз він тренер, який представляє нас у Європі. Він вирушить у подорож з Шахтарем. Звичайно, він захоче нас перемогти.
Але фінал Ліги Європи цього сезону відбудеться на нашому стадіоні у Стамбулі. Ми хотіли б туди потрапити.
Але важливо йти крок за кроком. Тож ми почнемо з матчу проти Шахтаря, виб’ємо їх, а потім чекатимемо на наступного суперника. Наша перша мета – потрапити до групового етапу. Після цього нам потрібно переглянути наш підхід", – цитує Гюнока Demirören Haber Ajansı.
Нагадаємо, що Бешикташ у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зустрінеться з переможцем пари Шахтар – Ільвес. Перша гра завершилася впевненою перемогою донецької команди з рахунком 6:0, тож фінському клубу залишаються лише примарні шанси на камбек.
Шахтар тріумфально дебютував з Тураном – "гірники" забили Ільвесу 6 голів у кваліфікації ЛЄ, Аліссон оформив 2+2