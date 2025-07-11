"Нам доведеться розпочати раніше, нам протистоятиме сильна команда. Незабаром ми зіграємо проти Шахтаря.

Бразильці Шахтаря встановили новий рекорд у єврокубковій історії клубу

Арда Туран добре виступив на чолі Еюпспора минулого сезону. Він добре себе зарекомендував за останні два роки. Зараз він тренер, який представляє нас у Європі. Він вирушить у подорож з Шахтарем. Звичайно, він захоче нас перемогти.

Але фінал Ліги Європи цього сезону відбудеться на нашому стадіоні у Стамбулі. Ми хотіли б туди потрапити.

Але важливо йти крок за кроком. Тож ми почнемо з матчу проти Шахтаря, виб’ємо їх, а потім чекатимемо на наступного суперника. Наша перша мета – потрапити до групового етапу. Після цього нам потрібно переглянути наш підхід", – цитує Гюнока Demirören Haber Ajansı.

Нагадаємо, що Бешикташ у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зустрінеться з переможцем пари Шахтар – Ільвес. Перша гра завершилася впевненою перемогою донецької команди з рахунком 6:0, тож фінському клубу залишаються лише примарні шанси на камбек.

Шахтар тріумфально дебютував з Тураном – "гірники" забили Ільвесу 6 голів у кваліфікації ЛЄ, Аліссон оформив 2+2