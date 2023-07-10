У сезоні 2023/24 ПСЖ може грати із зовсім іншою лінією атаки, ніж у попередній кампанії. Багато що залежить від Кіліана Мбаппе.

Напруга між Кіліаном Мбаппе та ПСЖ зростає. Нападник категоричний у своєму рішенні – він планує залишитися в команді ще на рік, після чого піти вільним агентом. Керівництво клубу така позиція не влаштовує.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі та навіть емір Катару розлючені поведінкою головної зірки команди. Боси ПСЖ бачать лише два варіанти виходу із ситуації – або 24-річний Мбаппе підписує новий контракт, або його продають вже цього літа. Про це повідомляє Le Parisien.

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Водночас ПСЖ не забуває і про підсилення команди, хоч вже і підписав 4-х новачків. Пріоритетом Луїса Енріке є позиція центрфорварда. Новий тренер хоче бачити у своїй команді Харрі Кейна, а Аль-Хелаїфі вже розпочав перемовини. Лідеру Тоттенхема інтерес парижан імпонує, стверджує PSG Community.

За інформацією джерела, ПСЖ пропонує нападнику збірної Англії контракт на 5 років (4+1) і зарплатню 16 мільйонів євро на рік. Це значно більше, ніж Кейн отримує в Тоттенхемі. Останніми днями перемовини активізувалися, але Харрі наполягає на менш тривалій угоді. Кейн вважає ідеальним варіантом контракт на три сезони. Окрім грошей (близько 100 млн євро), Тоттенхему пропонують варіант із включенням в угоду Фабіана Руїса (тоді лондонці отримають менше).

Нагадаємо, Мбаппе виступає за ПСЖ з 2017 року. Монако отримав за форварда збірної Франції 180 мільйонів євро. У футболці парижан Кіліан зіграв 260 матчів, забив 212 голів і віддав 98 асистів.

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