– Яка головна причина поразки?

– Ми мали свої можливості, мали відкривати рахунок у цьому матчі. Але у деяких гравців була помітна нервозність. Думаю, що для Полісся участь у кваліфікації до Ліги конференцій є перевагою. Вони відчули цей ритм та почали втягуватися в сезон набагато раніше. Вони були трохи розкутішими. Ми мали свої моменти і повинні були їх використовувати. За кількістю створених моментів сьогодні ми були на одному рівні.

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– Як ви оціните роботу головного арбітра у другому таймі?

– Були спірні рішення. Умовно кажучи, у моменті з Краснопіром у динаміці здалось, що був пенальті. Не знаю, як було насправді. Але це було рішення гравця, потрібно було закінчувати епізод без втручання рефері. Також був фол проти Іґора Невеса в центрі поля. Вважаю, що це була жовта картка… Дуже багато питають про єврокубки, багато питатимуть у майбутньому. Тому хочеться поставити всі крапки. Нам важливий стиль, у якому ми здобуватимемо результат. Фокусуватись виключно на результаті не потрібно. Ми фокусуємось на роботі. Ми не будемо кидатись гучними фразами та лозунгами.

– Полісся кілька днів тому грало у єврокубках на виїзді. Із врахуванням цього, як оціните фізичний стан своєї команди та суперника?

– Вони зробили певну ротацію. Гравці, які вийшли з перших хвилин, не поступаються в класі тим, хто залишився на лаві запасних. Наш фізичний стан не є на рівні з Поліссям. Вони почали збори раніше та швидше почали грати офіційні матчі. Вони потрібні, щоб увійти в сезон та набратись кондицій. Вони були трохи кращими.

– У минулому сезоні ви до останнього боролися з Поліссям за єврокубки. Чи вважаєте ви, що через це гравці сьогодні Карпат надмірно налаштувалися на цей матч?

– Надмірне бажання має бути. Ми граємо перед власними вболівальниками і повинні показувати характер. Мені навпаки здалось, що десь не вистачило агресії. Було багато бажання, але ми сильно поступались у мікродуелях. Десь далася в знаки знервованість і це було на руку супернику. У всьому має бути баланс. Думаю, певною мірою ви маєте рацію.

– Влітку ви підсилилися двома досвідченими воротарями. Чому в стартовому складі сьогодні вийшов дебютант Назар Домчак?

– Назар провів дуже гарну роботу на зборах та дослухався до слів тренерів воротарів. Він сильно змінився у ставленні до тренувального процесу, тому він сьогодні дебютував. В нас були сумніви. Вибір був непростий. Його робив я, адже розумів про потенційний тиск на тренерів воротарів. Потрібно було обирати і вирішив, що Домчак – це воротар, який має майбутнє у Карпатах.

– Як ви оцінюєте ситуацію з травмованими гравцями? Чи будете змушені через велику кількість травм виходити на трансферний ринок?

– Сич вже починав бігову роботу, але у нього виникла післяопераційна проблема. Тому термін відновлення збільшиться. Квасниця має повернутись до основної групи за два тижні. Так, ми маємо проблемні позиції, тому ми у пошуку та намагаємось працювати у цьому напрямку, – цитує Лупашка прес-служба Карпат.

Нагадаємо, що наступний матч команда Лупашка проведе проти Шахтаря – 10 липня о 18:00.

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