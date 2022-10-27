Кіліан Мбаппе та компанія хочуть самі вибирати, з якими брендами вони себе асоціюють.

Збірна Франції представила Федерації футболу Франції новий проект угоди про права зображення. Про це повідомляє Le Parisien.

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Минулого місяця французька футбольна асоціація погодилася переглянути угоду після того, як Кіліан Мбаппе бойкотував спонсорські зобов'язання. Мбаппе не хотів, щоб його імідж був пов'язаний із мережами швидкого харчування та букмекерськими компаніями.

Чинний контракт не може бути змінений до чемпіонату світу, але гравці збірної Франції сподіваються, що нова угода набуде чинності з 2023 року і діятиме протягом двох років – щоб до неї можна було вносити виправлення після кожного великого турніру.

Команда на чолі з капітаном Уго Льорісом сподівається отримати більший контроль над особистим іміджем. Гравці збірної Франції хочуть самі обирати, з якими брендами вони себе асоціюють. Також футболісти хочуть мати право вето через особисті переконання або через конфлікти з іншими спонсорами.

Нинішня угода датується 2010 роком, вона була укладена після страйку французьких гравців на чемпіонаті світу 2010 року у Південній Африці.

Нагадаємо, що цю угоду кожен гравець збірної Франції підписує перед дебютним матчем за національну збірну.

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