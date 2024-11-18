"Вибили два зуби й рік не тренувався": дебютант збірної України ризикував завершити кар'єру
Директор академії львівського Руха Володимир Безуб'як розповів цікаву історію про новоспеченого захисника збірної України Олексія Сича.
"В старших класах Олексій на рік залишився без футболу, маючи проблеми зі стегном. Довгий час він навіть не тренувався. З інтернату він не йшов, перебуваючи поруч з хлопцями.
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Можна ще згадати зимовий турнір, коли в грі проти Шахтаря йому вибили два зуби. Сич усе подолав!", – сказав Безуб'як у коментарі Українському футболу.
Нагадаємо, нині Сич перебуває у розташуванні національної команди, де готується до вирішального матчу Ліги націй з Албанією (замінив у збірній України захисника Динамо Олександра Тимчика).
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