"В старших класах Олексій на рік залишився без футболу, маючи проблеми зі стегном. Довгий час він навіть не тренувався. З інтернату він не йшов, перебуваючи поруч з хлопцями.

Наставник Руха оцінив перспективи Сича у збірній України: "Останнім часом він суттєво додав"

Можна ще згадати зимовий турнір, коли в грі проти Шахтаря йому вибили два зуби. Сич усе подолав!", – сказав Безуб'як у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, нині Сич перебуває у розташуванні національної команди, де готується до вирішального матчу Ліги націй з Албанією (замінив у збірній України захисника Динамо Олександра Тимчика).

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