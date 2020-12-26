"Вибачте, мені дуже соромно за свою поведінку. Прошу вибачення у кожного вболівальника, тренерського штабу і команди", – написав Яремчук на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Яремчук отримав вилучення у матчі з Кортрейком – відео неочікуваної агресії українця

Нагадаємо, українець в середині першого тайму побачив перед собою необов'язкову червону картку і залишив команду у меншості. Роман порушив правила біля воріт Кортрейка, несподівано штовхнувши у спину Петара Голубовіча, який перебував без м'яча. Це вилучення стало для Яремчука дебютним у Лізі Жупіле, а його команда у меншості поступилась супернику і опустилась вже на 11 сходинку турнірної таблиці чемпіонату Бельгії.

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