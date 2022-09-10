Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе моментами дивує своєю поведінкою на футбольному полі та поза його межами.

У мережу потрапило коротке відео з підтрибунного приміщення Парк де Пренс, на якому 23-річний француз активно спілкується з Ашрафом Хакімі.

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Мбаппе сказав: "Ти мав мені віддати цей пас".

Хакімі: "Так, пробач. Я бачив це".

Мбаппе: "Просто вибачень недостатньо. Потрібно давати мені паси".

На цьому відео завершилось. Достеменно невідомо, коли саме відбулась розмова, проте пресою гуляють припущення, що це було весною в одному з матчів Ліги 1.

Mbappe: “Tenías que darme el pase”



Hakimi: “Sí, lo lamento. Lo he visto”



Mbappe: “No basta solo con lamentarlo, tienes que darme los pases”. pic.twitter.com/68CMdvqMlv — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) September 9, 2022

Нагадаємо, влітку зірка збірної Франції продовжив контракт із ПСЖ, отримавши чимало привілеїв, хоча останній рік його активно сватали у мадридський Реал. Загалом форвард награв за столичний клуб уже 223 матчі (180 голів і 88 асистів).

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