"Вибачень недостатньо": Мбаппе шокував спілкуванням із зірковим одноклубником
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе моментами дивує своєю поведінкою на футбольному полі та поза його межами.
У мережу потрапило коротке відео з підтрибунного приміщення Парк де Пренс, на якому 23-річний француз активно спілкується з Ашрафом Хакімі.
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Мбаппе сказав: "Ти мав мені віддати цей пас".
Хакімі: "Так, пробач. Я бачив це".
Мбаппе: "Просто вибачень недостатньо. Потрібно давати мені паси".
На цьому відео завершилось. Достеменно невідомо, коли саме відбулась розмова, проте пресою гуляють припущення, що це було весною в одному з матчів Ліги 1.
Нагадаємо, влітку зірка збірної Франції продовжив контракт із ПСЖ, отримавши чимало привілеїв, хоча останній рік його активно сватали у мадридський Реал. Загалом форвард награв за столичний клуб уже 223 матчі (180 голів і 88 асистів).
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