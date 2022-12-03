Політики найвищого рівня не соромляться брати участь у дискусіях навколо футбольного чемпіонату світу.

Сьогодні збірні Нідерландів та США відкривали плей-офф Мундіалю очним матчем. "Ораньє" здобули перемогу 3:1, потішивши своїх вболівальників.

Найдивніший гол ЧС-2022 і кінець казки Америки у відеоогляді матчу Нідерланди – США – 3:1

Серед них і прем'єр-міністр країни – Марк Рютте. Він скористався можливістю потролити президента США Джо Байдена, який активно підтримував свою збірну упродовж турніру. "Вибач, Джо, футбол переміг", – написав Рютте у Twitter. Вочевидь, американцям поки зарано ставати чемпіонами у виді спорту, який вони помилково називають "соккером".

Натомість Нідерланди святкують вихід у 1/4 фіналу, де зустрінуться з переможцем пари Аргентина – Австралія.

Нідерланди стали першим чвертьфіналістом ЧС-2022, перегравши США завдяки історичному перфомансу Дюмфріса