"Ви змусили всю країну сміятися, стрибати і плакати": Бущан зворушливо подякував Шевченку за роботу в збірній
Голкіпер Динамо та збірної України Георгій Бущан подякував Андрію Шевченку за спільну роботу.
"Хотів би вам сказати величезне дякую за вашу довіру, що дали мені шанс. Мені це дуже приємно і лестить. Шалено радий був перебувати поряд з вами, тому що ви – мій кумир дитинства. Для мене було величезною мотивацією перебувати поруч з вами.
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Хочу вам побажати міцного здоров'я, терпіння і удачі у футбольній кар'єрі в статусі тренера. Ви великий чемпіон. Ви стримали своє слово: змусили всю країну і нас сміятися, стрибати і плакати. Удачі вам, обіймаю дуже міцно і, сподіваюся, до швидкої зустрічі", – сказав Бущан в ефірі YouTube-каналу vZbirna.
До слова, голкіпер Динамо саме під керівництвом Андрія Шевченка дебютував у національній команді. Сталося це у жовтні минулого року в матчі Франція – Україна (7:1). Відтоді Бущан зіграв за збірну 11 поєдинків, зокрема був основним на Євро-2020.
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