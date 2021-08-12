"Хотів би вам сказати величезне дякую за вашу довіру, що дали мені шанс. Мені це дуже приємно і лестить. Шалено радий був перебувати поряд з вами, тому що ви – мій кумир дитинства. Для мене було величезною мотивацією перебувати поруч з вами.

Павелко не виключає повернення Шевченка у збірну України

Хочу вам побажати міцного здоров'я, терпіння і удачі у футбольній кар'єрі в статусі тренера. Ви великий чемпіон. Ви стримали своє слово: змусили всю країну і нас сміятися, стрибати і плакати. Удачі вам, обіймаю дуже міцно і, сподіваюся, до швидкої зустрічі", – сказав Бущан в ефірі YouTube-каналу vZbirna.

До слова, голкіпер Динамо саме під керівництвом Андрія Шевченка дебютував у національній команді. Сталося це у жовтні минулого року в матчі Франція – Україна (7:1). Відтоді Бущан зіграв за збірну 11 поєдинків, зокрема був основним на Євро-2020.

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