"Ви ж у єврокубках грали?": Костишин розповів про компліменти Колосу від спаринг-партнера
Головний тренер Колоса Руслан Костишин поділився цікавою історією з тренувального збору.
"Ми жили в іншому готелі. Представники однієї сербської команди запитали: ви ж у єврокубках грали? Я навіть здивувався. Думаю, ми ж не рівень Динамо або Шахтаря. Це було приємно. Статус і ім'я клубу наші хлопці підняли.
"У Колоса забита обойма": Костишин здивував трансферною політикою ковалівців
Завжди всі хочуть сильних спаринг-партнерів. Всі дивляться таблицю, де команда виступає. Ми теж так вибираємо суперників", – поділився Костишин у коментарі телеканалу Футбол.
Зазначимо, що влітку 2020 року Колос дебютував у Лізі Європи, проте вилетів у кваліфікації від хорватської Рієки.
Зоря розібралася з нігерійцями, Минай та Олімпік розійшлися миром: спаринги клубів УПЛ