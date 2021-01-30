"Ми жили в іншому готелі. Представники однієї сербської команди запитали: ви ж у єврокубках грали? Я навіть здивувався. Думаю, ми ж не рівень Динамо або Шахтаря. Це було приємно. Статус і ім'я клубу наші хлопці підняли.

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Завжди всі хочуть сильних спаринг-партнерів. Всі дивляться таблицю, де команда виступає. Ми теж так вибираємо суперників", – поділився Костишин у коментарі телеканалу Футбол.

Зазначимо, що влітку 2020 року Колос дебютував у Лізі Європи, проте вилетів у кваліфікації від хорватської Рієки.

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