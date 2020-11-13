Нападник Барселони обурився рішенням арбітра, який не зарахував його гол у ворота Парагваю в матчі відбору на чемпіонат світу-2022.

Нагадаємо, Аргентина вперше втратила очки у відборі на ЧС-2022. "Альбіселестес" могли і здолати Парагвай, але гол Ліонеля Мессі був скасований після перегляду VAR.

Відбір на ЧС-2022: Аргентина вперше втратила очки, гол Мессі скасували

Зірка Барселони дуже емоційно сприйняв рішення рефері не зарахувати взяття воріт. Гол був скасовано через порушення правил, яке трапилося за 27 секунд до удару Мессі. До слова, арбітром поєдинку був бразилець Рафаель Клаус, який показав гравцям Парагваю 4 жовті картки. Гості протягом поєдинку грали доволі жорстко – можливо, саме це вивело Лео з рівноваги.

Аргентинець показав арбітру два пальці та промовив: "Ви вже двічі нам нас*али. Двічі. Це ганебно", – цитує слова Мессі Marca.

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