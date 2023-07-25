Майбутнє сенегальського нападника досі не вирішено. Керівництво Баварії не розраховує на Садьйо Мане в сезоні 2023/24, отже йому доведеться шукати нову команду попри бажання залишитися в Бундеслізі. Публікації журналістів на тему його становища в клубі роздратували Мане. Коли преса підійшла, щоб розпитати його, він в різкій формі відповів.

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"Ви вбиваєте мене кожного дня, а тепер хочеш, щоб я з вами поговорив", – сказав Мане журналістам.

Нагадаємо, що чинна угода сенегальця з Баварією діє до червня 2025 року. В сезоні 2022/23 Садьйо зіграв за мюнхенців у 38 матчах, в яких забив 12 голів та віддав шість результативних передач.

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