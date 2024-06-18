"Ніс Мбаппе у поганому стані. Він в руках лікарів. Виглядає складно. Це чорна пляма вечора. Я бачив, як він лежав на масажному столі. Він у центрі уваги, це нормально. Але в такому випадку я нічого не скажу, у мене немає фактів.

Австрія – Франція – 0:1 – відео гола та огляд матчу Євро-2024

Французька команда завжди буде сильнішою з Кіліаном. Якщо новини погані, ми будемо боротися без нього. Кіліан є Кіліан, і будь-яка команда з ним сильніша.

Приємно починати з перемоги, з атлетичним суперником, якого ми змогли дотиснути. Ми могли б впоратися з певними ситуаціями краще. В цілому, це позитивно. Ми теж добре боролися. Нам потрібно продовжувати цю солідарність. Ми будемо протистояти супернику, який матиме на 36 годин більше часу на відновлення, ніж ми.

Агресія Австрії? Так, вона була на межі. Гравці були до цього готові. Інша справа – як на це реагувати. Ми зробили все можливе, щоб підготувати збірну Франції до сьогоднішнього вечора, навіть якщо залишили хоча б одного носа.

Я роблю свій вибір на основі всіх елементів, які я маю і бачу. Ієрархія еволюціонує. Якщо я поставив Саліба, то лише тому, що вважаю, що він краще підходить для таких матчів, ніж Ібу Конате. Але я не хочу нікого втрачати. Майк Майньян дав нам велике полегшення в повітрі.

Ви тільки подивіться на те, що Канте зробив. Саме тому я його взяв. Він вміє відбирати м'ячі та йти вперед. Він не сам по собі, його дуже добре підтримує Адрієн Рабйьо, який проробив величезну роботу. Він променистий і він сяяв", – цитує Дідьє Дешама LP.

Нагадаємо, збірна Франція з мінімальним рахунком обіграла Австрію. У наступному турі французи зіграють проти Нідерландів.

Франція почала Євро-2024 з перемоги над Австрією – Мбаппе зробив (авто)гол, шокував промахом і розквасив обличчя