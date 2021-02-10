Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру не має навіть шансу поборотися за престижну нагороду від УАФ.

Вже 15 лютого стануть відомі переможці номінації "Футбольні зірки України-2020". Серед головних тренерів чоловічих клубних команд за приз борються Мірча Луческу (Динамо), Віктор Скрипник (Зоря) та Олександр Рябоконь (Десна), повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Відсутність у фінальній трійці Луїша Каштру дуже обурила Шахтар, який вже відреагував на це у своїх соцмережах. "Ви серйозно?" – звертаються "гірники" до УАФ і просто перелічують досягнення свого наставника у минулому році.

Донеччани наголошують, що португалець виграв для Шахтаря чемпіонат України з рекордним відривом від другого місця (23 очки), дістався півфіналу Ліги Європи, а у нинішньому сезоні вивів команду в єврокубкову весну.

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