"Я вважаю, що гол слід було зараховувати. Якщо не гол, то ставити пенальті. Іншого варіанту бути не може.

Лучі пообіцяв жорстку реакцію на лайку Гельзіна після поразки від Шахтаря

І навіть якщо в цій історії знайшли якийсь міфічний офсайд за допомогою ВАР, то той же самий ВАР чітко показав, що було порушення правил з боку Трубіна, який просто штовхнув Снурніцина. Арбітр ухвалив абсолютно неприпустиме для цього епізоду рішення.

Мені дивно було слухати пояснення голови суддівського комітету Лучано Лучі про те, що арбітр в цій ситуації повів себе абсолютно коректно. Що, всі сліпі? Так там тільки сліпий міг не побачити, що Трубін штовхнув Снурніцина! Але ми ж все не сліпі...

Мені не подобається риторика, мовляв, все псевдо-експерти, ніхто нічого не бачить, тільки я все вирішую. Як так? Може, ви тоді особисто для себе і організовуйте ці матчі, самі на них ходите, не показуйте їх по телебаченню. Сховайте їх, розпишіть в карти - що хочете.

Має бути повага. Ви приїхали до чужої країни в ту, у якої є своя історія, де працюють люди, багато кваліфікованих тренерів, футболістів. Майте повагу до цього, змініть риторику, пане Лучі. Тут немає псевдо-експертів, а є люди, які багато віддали футболу і можуть поділитися своєю думкою", – сказав журналіст у своїй програмі Циганик Live.

Нагадаємо, арбітр матчу 17-го туру УПЛ Олімпік – Шахтар (0:1), скасував гол номінальних господарів, мотивуючи своє рішення офсайдом. Епізод був вкрай суперечливим, а на підтримку рефері виступив Лучано Лучі.

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