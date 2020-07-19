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"Ви повинні стати купкою мерзотників на 90 хвилин": Моурінью шокував гравців Тоттенхема своєю мотивацією

06:00 - Читать на русском
"Ви повинні стати купкою мерзотників на 90 хвилин": Моурінью шокував гравців Тоттенхема своєю мотивацією
Моурінью з Вінксом і Кейном / Getty Images

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью має особливе бачення мотиваціних промов для своїх підопічних.

Один з методів португальця розкриється завдяки компанії Amazon, яка знімає документальний фільм про лондонський клуб. Видання Sun процитувало уривок майбутньої стрічки, який "злили" в Інтернет.

Моурінью зізнався, що йому смішно мотивувати гравців Тоттенхема Лігою Європи

"Вам потрібно розмовляти один з одним. Можливо, я помиляюся, але, здається, ви компанія дуже хороших хлопців. Втім, протягом 90 хвилин ви не можете бути такими люб'язними. Ви повинні стати купкою мерзотників на 90 хвилин матчу. Розумних мерзотників, але зовсім не дурних", – заявив Моурінью.

Нагадаємо, "Особливий" очолив Тоттенхем у листопаді минулого року, замінивши Маурісіо Почеттіно.

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