"У цей святковий день із задоволенням згадуємо минулий рік від моменту вашого приходу до Динамо, за час якого ви зуміли в черговий раз довести, що є Тренером із великої літери. Незважаючи на складні обставини та тиск, ви повернули до Києва чемпіонський титул, додавши до нього Суперкубок та Кубок країни. Динамівці знову виступили в Лізі чемпіонів, показавши гідний футбол, а кістяк національної збірної України на Євро-2020 склали футболісти нашої команди.

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Ви повернули до Києва не лише трофеї та титули, але, що не менш важливо, повернули впевненість у своїх силах, переможні емоції та надії на серйозні успіхи Динамо. Ваша футбольна й життєва мудрість допомогли кожному гравцю команди зробити крок уперед у своєму розвитку. Від імені всіх динамівців та наших уболівальників бажаємо вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя, удачі, натхнення та нових підкорених вершин у великому футболі", – йдеться у привітанні президента Динамо Ігоря Суркіса та капітана киян Сергія Сидорчука на офіційному сайті.

До слова, у минулому році Мірча очолив Динамо. "Біло-сині" під його керівництвом виграли Кубок, Суперкубок та чемпіонат у перший рік роботи румуна.

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