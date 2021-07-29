"Ви повернули до Києва не лише трофеї та титули": Динамо красиво привітало Луческу з днем народження
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу продовжує отримувати вітання із днем народження.
"У цей святковий день із задоволенням згадуємо минулий рік від моменту вашого приходу до Динамо, за час якого ви зуміли в черговий раз довести, що є Тренером із великої літери. Незважаючи на складні обставини та тиск, ви повернули до Києва чемпіонський титул, додавши до нього Суперкубок та Кубок країни. Динамівці знову виступили в Лізі чемпіонів, показавши гідний футбол, а кістяк національної збірної України на Євро-2020 склали футболісти нашої команди.
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Ви повернули до Києва не лише трофеї та титули, але, що не менш важливо, повернули впевненість у своїх силах, переможні емоції та надії на серйозні успіхи Динамо. Ваша футбольна й життєва мудрість допомогли кожному гравцю команди зробити крок уперед у своєму розвитку. Від імені всіх динамівців та наших уболівальників бажаємо вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя, удачі, натхнення та нових підкорених вершин у великому футболі", – йдеться у привітанні президента Динамо Ігоря Суркіса та капітана киян Сергія Сидорчука на офіційному сайті.
До слова, у минулому році Мірча очолив Динамо. "Біло-сині" під його керівництвом виграли Кубок, Суперкубок та чемпіонат у перший рік роботи румуна.
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