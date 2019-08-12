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"Ви нічого не виграєте без нього", – сестра Неймара різко відповіла фанатам ПСЖ

19:18 449 Читать на русском
"Ви нічого не виграєте без нього", – сестра Неймара різко відповіла фанатам ПСЖ
Неймар / ФК ПСЖ

Сестра форварда ПСЖ Неймара звернулась до вболівальників команди, які влаштували акцію проти бразильця.

"Які ж ви огидні люди, які не мають ні краплі поваги! Ви ще будете хотіти, щоб мій брат повернувся в вашу команду. Ви нічого не виграєте без нього. Виродки", – написала у своєму Twitter Рафаела Сантос. Пізніше коментар був видалений.

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Нагадаємо, бразильський форвард не хоче продовжувати виступати за парижан і бажає покинути команду. Його намагається повернути Барселона, але паризький клуб прагне відпустити свою головну зірку в Реал.

Неймар перейшов у ПСЖ влітку 2017 року за рекордні 222 млн євро.

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Теги
Франція Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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