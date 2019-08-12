"Ви нічого не виграєте без нього", – сестра Неймара різко відповіла фанатам ПСЖ

Сестра форварда ПСЖ Неймара звернулась до вболівальників команди, які влаштували акцію проти бразильця.

"Які ж ви огидні люди, які не мають ні краплі поваги! Ви ще будете хотіти, щоб мій брат повернувся в вашу команду. Ви нічого не виграєте без нього. Виродки", – написала у своєму Twitter Рафаела Сантос. Пізніше коментар був видалений.

"Неймар – син хвойди": фани ПСЖ познущались з форварда – Барселона намагається врятувати бразильця

Нагадаємо, бразильський форвард не хоче продовжувати виступати за парижан і бажає покинути команду. Його намагається повернути Барселона, але паризький клуб прагне відпустити свою головну зірку в Реал.

Неймар перейшов у ПСЖ влітку 2017 року за рекордні 222 млн євро.