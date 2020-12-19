"Легше, коли граєш добре і перемагаєш, тоді атмосфера інша. Це нормально, у всіх командах так. Я можу сказати, що з перших днів в клубі бачу хороших людей, які діють заодно.

Куман пояснив, чому Пуч не потрапляє до складу Барселони – раніше ЗМІ назвали молодого таланта "пацюком"

Пресі легко вирвати з контексту фото або висловлювання, тому що ви не знаєте, що відбувається в роздягальні. Ви не бачите нічого з того, що відбувається до гри, після неї, у перерві. У вас легка робота", – поділився Куман у коментарі ESPN.

Раніше з'явилась інформація, що хавбек Барселони Рікі Пуч начебто "зливав" інформацію про стан справ усередині команди у ЗМІ.

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