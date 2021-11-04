"У другому таймі ми втратили Фірміно через травму. Люди хочуть більше голів, але ми й створили більше моментів. На мою думку, Ліверпуль провів гру, близьку до ідеальної.

Ліверпуль – Атлетіко – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ми забили тоді, коли це було потрібно. На початку гри суперник активніше йшов уперед порівняно з першим матчем, але й ми почали чудово. До того ж ми гарно зіграли на вістрі, особливо це стосується голу Мане. Вилучення у суперника? Таке нам не дуже подобається, ти не хочеш грати проти 10 людей, але зрештою ми перемогли 2:0, вечір вийшов чудовим.

Арбітр контролював гру, але я справді дуже незадоволений тим, що мені довелося замінити Мане (Садьйо отримав жовту на 15 хвилині, а забив на 21-й – прим.). Ви не можете собі уявити, як я ненавиджу таке. Я не переймався тим, що Садьйо може не впоратися з емоціями. Мене хвилювало лише те, що він може піти на якийсь м'яч, що високо летить, і щось трапиться.

Нашим першим завданням був вихід із групи. І нам вдалося зробити це за два тури до кінця. Я не очікував такого, але хлопці досягли цього абсолютно заслужено", – цитує Клоппа BBC.

Після чотирьох матчів Ліги чемпіонів сезону 2021/22 Ліверпуль набрав 12 залікових балів та став недосяжним на вершині групи В. Наступного туру мерсисайдці гратимуть з Порту.

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