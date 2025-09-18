Сімеоне був вилучений після того, як ван Дейк забив у ворота Атлетіко переможний гол на 90+2-й хвилині.

Ліга чемпіонів, турнірна таблиця: Забарний разом з Баварією і дебютантом на вершині, кат Динамо вище за Челсі

"Нам кажуть, що про нас піклуються, але тебе ображають весь матч – і ти не можеш нічого вдіяти. Моїй реакції немає виправдання, але ви не уявляєте, як це – терпіти образи 90 хвилин без перерви. Тебе ображають весь матч.

Сподіваюся, Ліверпуль знайде того, хто це робив. Образи тривали всі 90 хвилин. Я повинен зберігати спокій, я повинен терпіти образи інших", – цитує Сімеоне Marca.

Ліверпуль епічно вирвав перемогу над Атлетіко – стандарт на 90-й хвилині нівелював дубль Льоренте