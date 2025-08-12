"Ми дуже поважаємо Динамо та нашого суперника загалом. Ми працювали дуже наполегливо, щоб здобути цю путівку далі.

"Маємо завадити Динамо зіграти в свою гру": тренер Пафоса назвав два фактори, які нашкодять українцям

Ви не уявляєте, наскільки ми щасливі, що Давід Луїз з нами. Він має досвід найвищого рівня. Дуже важливо, щоб він передав нам цей досвід", – сказав Пепе на прес-конференції.

Нагадаємо, що Давід Луїз нещодавно підписав контракт з Пафосом до 2027 року. Втім, захисник приїхав із травмою стегна і взагалі не виходив на поле з червня цього року, тож навряд ми побачимо Луїза в грі проти Динамо.

До слова, у першому поєдинку Пафос здобув мінімальну перемогу над "біло-синіми" з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться 12 серпня на Кіпрі, початок о 20:00.

