"Ви не уявляєте, наскільки ми щасливі": хавбек Пафоса – про ключове підсилення перед матчем з Динамо
Центральний півзахисник Пафоса Пепе поділився думками щодо другого поєдинку проти київського Динамо в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
"Ми дуже поважаємо Динамо та нашого суперника загалом. Ми працювали дуже наполегливо, щоб здобути цю путівку далі.
Ви не уявляєте, наскільки ми щасливі, що Давід Луїз з нами. Він має досвід найвищого рівня. Дуже важливо, щоб він передав нам цей досвід", – сказав Пепе на прес-конференції.
Нагадаємо, що Давід Луїз нещодавно підписав контракт з Пафосом до 2027 року. Втім, захисник приїхав із травмою стегна і взагалі не виходив на поле з червня цього року, тож навряд ми побачимо Луїза в грі проти Динамо.
До слова, у першому поєдинку Пафос здобув мінімальну перемогу над "біло-синіми" з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться 12 серпня на Кіпрі, початок о 20:00.
