Керманич "ораньє" влаштував гарячі дебати з журналістом, який звинуватив команду в надто захисному футболі.

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"По-вашому, 5-3-2 від Челсі – це захисний футбол? Зовсім ні! Ви не маєте жодного уявлення про футбол. Мені шкода це говорити, але ви – всього лише журналіст. Ви хочете реалізувати своє бачення, але насправді у вас немає бачення у футболі. Зате у вас є фантастичне бачення своєї газети. Ви просто привертаєте увагу, але не більше", – нагримав ван Гал на журналіста під час прес-конференції.

Нагадаємо, цього літа 70-річний фахівець втретє очолив збірну Нідерландів. У перших двох матчах команда розписала нічию з Норвегією (1:1) та розгромила Чорногорію (4:0).

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