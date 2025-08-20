"Полісся перебуває лише на старті свого шляху, тому перепади у результатах – це нормально. Позитивні результати справді чергуються з негативними, але ми бачимо цей позитив. Хочеться бути стабільнішими, але все не може бути ідеальним. Фіорентина – класна перевірка для Полісся. Найбільше хвилює питання з відновленням, бо ігри через два дні на третій. Але ми раді, що у нас два матчі з Фіорентиною, таким суперником.

Полісся – Фіорентина: де дивитись матч команди Ротаня у плей-офф Ліги конференцій

Тренер Фіорентини? Стефано Піолі – один з найкращих наставників Італії та світу. Я, як молодий тренер, спостерігаю за його роботою. Це класний іспит для мене. Мені подобається італійський футбол та італійський чемпіонат. Я пам'ятаю матчі проти Фіорентини та Наполі, коли був гравцем, це гарні спогади.

Якщо не помиляюся, Фіорентина двічі за два роки була у фіналах єврокубків. Ви мрієте виграти трофей Ліги конференцій, а ми мріємо пройти Фіорентину. Ми хочемо вийти у групу, це наш перший етап. На папері ми, звичайно, поступаємося Фіорентині, але ми хочемо бути на рівні Фіорентини, прогресувати до їхнього рівня", – сказав Ротань на прес-конференції.

До слова, вже у четвер, 21 серпня, житомирське Полісся зіграє перший матч проти італійської Фіорентини за право потрапити в основний етап Ліги конференцій. Стартовий свисток матчу пролунає о 21:00 за київським часом.