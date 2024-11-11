Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі був незадоволений виступом своєї команди в домашньому матчі з Осером (1:3) в 11-му турі Ліги 1.

"Ви мене принизили, ви принизили наш клуб перед нашою публікою. Вам не вистачало яєць. Футбол – це моє життя, 24 години на добу, і керівництво клубу про це знає. Я прийшов сюди не заради грошей", – цитує L'Equipe слова Де Дзербі, сказані італійцем після матчу в роздягальні. Повідомляється, що Роберто вичитував своїх підопічних цілих 20 хвилин, перш ніж з'явитися на післяматчеву прес-конференцію.

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Згідно з джерелом, найбільше дісталося капітану Марселя Лео Балерді – саме на його адресу прилетіла претензія стосовно відсутності яєць.

Після матчу Де Дзербі змусив своїх гравців бігати навколо Велодрома під свист уболівальників, які залишилися на стадіоні.

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