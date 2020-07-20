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"Ви чудово знаєте, що вчора відбулося": Шуфрич вважає виставою боротьбу Зорі з Динамо за ЛЧ

14:38 - Читать на русском
"Ви чудово знаєте, що вчора відбулося": Шуфрич вважає виставою боротьбу Зорі з Динамо за ЛЧ
Динамо – Зоря / фото: ФК Динамо

Колишній керівник Говерли Олександр Шуфрич поділився думкою щодо боротьби Зорі за путівку в Лігу чемпіонів.

53’ Дмитро Хомченовський
 
Пилип Будківський 20’
20’ Пилип Будківський
53’ Дмитро Хомченовський

"Ви ж за справедливість, прозорість чесність і щирість. Ви ж чудово знаєте, що вчора відбулось. Але Вам же робити контент із учасниками цієї вистави в майбутньому.

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Тому треба бути нейтрально-лояльним. Вибіркова принциповість завжди була визначальною ознакою наших медіа", – поділився Шуфрич-молодший у своєму твіттері.

Нагадаємо, Зоря розписала нічию з Десною (1:1), хоча у випадку перемоги піднялась би на другу сходинку турнірної таблиці та отримала б можливість боротись за місце в груповому етапі Ліги чемпіонів.

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Олександр Шуфрич Зоря - Десна Зоря Зоря
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