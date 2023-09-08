"Запевняю вас, що футбол у Саудівській Аравії нічим не відрізняється. Футбол всюди однаковий – м'яч круглий, ворота там також є. Зважаючи на зіркові імена в цьому чемпіонаті, цілком можливо, що він кращий за французьку Лігу 1. Тренування тут інтенсивні.

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Я хочу здобувати титули з Аль-Хілялем. Для мене не має значення, що говорять люди. Вони казали, що чемпіонат Франції слабкий, але саме там мені діставалося найбільше (йдеться про удари по ногах – прим.).

Сезон буде цікавим, і я впевнений, що ви будете дивитися чемпіонат Саудівської Аравії. Я не матиму труднощів з адаптацією. Я не знаю арабської мови, але після 5-6 років у Франції моя французька також була поганою. Мене дуже добре прийняла ця країна. Задоволений своїм вибором і тим майбутнім, яке постає переді мною", – цитує Неймара L'Équipe.

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