"Ви боретеся з корупцією, чи з Севідовим?": відомий тренер – про своє відсторонення від футболу

Колишній наставник Маріуполя Олександр Севідов висловився щодо участі його колишніх команд у договірних матчах.

"Це класична технологія, коли вся увага направлена ​​на одного, щоб відвести від суті справи. 35 клубів, 40 обшуків, більше 300 осіб підозрюваних. Де все це? Ви боретеся з корупцією, чи боретеся з Севідовим?

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Звичайно, я давно знаю Юру Данченка і Дениса Андрієнка (агенти, з якими пов'язували Севідова у період роботи в Сумах – прим.), ми з ними разом ще у футбол грали. Володимира Козленка знаю не так давно і виключно як агента. Як і будь-який тренер, спілкуючись з агентами, обговорював з ними кандидатури футболістів, які можуть допомогти досягти поставлених завдань. Але давайте почнемо з того, що я не працював у Сумах жодного дня, тут говорити навіть нема про що. Останні мої клуби – Верея, Маріуполь, Металіст і Карпати.

Що стосується Говерли, то дійсно заведено кримінальну справу згідно із законом Павелка після матчу проти Зорі у 2016 році. Я до того клубу вже не мав відношення кілька років. Так що говорити тут теж нема про що. Не бачу предмету для розмови. Що стосується Маріуполя – стільки разів вже обговорювали цю проблему... Я теж чекаю закінчення розслідування. А щодо Вереї – це смішно, у мене в голові не вкладається. Де Верея, а де мільйонер-китаєць, король договірних матчів. Цю інформацію можна перевірити, погуглити. Не потрібно вірити всім словам Баранки", – сказав Севідов у коментарі програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, 28 квітня КДК УАФ оголосив рішення у справі ФК Суми – 50-річний фахівець отримав дискваліфікацію на 5 років та ще стільки ж умовно. Втім, Севідов планує скористатися правом на оскарження рішення КДК УАФ.

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