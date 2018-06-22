"Ви – комуніст?", – Балтача розповів про перехід в Іпсвіч

Колишній футболіст Динамо Сергій Балтача розповів про свій переїзд на Туманний Альбіон.

Сергій Балтача, який нещодавно став чемпіоном Професійної Ліги 2 з Чарльтоном U-18, розповів виданню FourFourTwo, як перейшов з київського Динамо в Іпсвіч Таун у 1988 році.

"Коли на моїй першій прес-коференції в Іпсвічі мені задали перше ж питання: "Сергію, ви – комуніст?", Я подумав, що це жарт. Мені пощастило, що президент клубу Патрік Кобболт відразу ж осік цікавого журналіста: "Ми тут говоримо про футбол і футболіста. Хочете поговорити про політику? Ідіть в одному місце".

Я трохи знав про Іпсвіч. І коли після Євро-88 Валерій Лобановський повідомив, що мною цікавляться команди Італії, Швейцарії та Англії, я відразу сказав, що хочу на Острів. Забавно було, коли хлопці в команді скаржилися на 5-годинний переїзд на автобусі в Халл. Я сказав їм: "Всього п'ять годин? А ви спробуйте пролетіти на літаку сім годин, а потім ще кілька годин чекати рейсу в зворотну сторону!", – розповів Балтача.