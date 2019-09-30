Вейналдум запропонував змінити процедуру голосування за збірну року від ФІФА

Півзахисник Ліверпуля Джорджініо Вейналдум поділився думками щодо вибору символічної збірної року за версією ФІФА.

"Я вважаю, що і Робертсон, і Александер-Арнольд повинні бути там. У різних гравців різні думки. Думаю, деякі з них вибрали просто 11 найкращих, на їхню думку, футболістів, а не тих, хто був дійсно найкращим протягом останнього року, а це зовсім інше поняття.

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Можливо, є необхідність змінити процедуру голосування, тому що зараз учасникам просто дають бланк, куди потрібно вписати найкращих гравців. Там не говориться про найкращих футболістів цього сезону.

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Наприклад, Роналду і Мессі завжди будуть у цих символічних збірних, навіть якщо проведуть не найкращий сезон. Напевно, це повинно змінитися. Є гравці, які мають там бути. Для мене, Роббі і Трент точно повинні бути у збірній. Садіо і Мо, думаю, теж", – цитує Вейналдума The Athletic.

Нагадаємо, підсумки футбольного голосування щороку викликають багато нарікань як зі сторони громадськості, так і від самих футболістів. Більше того, цьогоріч навколо нагороди вибухнув гучний скандал – наставники і капітани двох збірних звинуватили ФІФА у підробці голосів. Міжнародна федерація футболу змушена була виправдовуватись і наводити докази своєї правоти.

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