Вейналдум запропонований Баварії – мюнхенці відреагували блискавично
Майбутнє півзахисника англійського Ліверпуля Джорджініо Вейналдума й далі оповите туманом.
Агент хавбека запропонував послуги свого клієнта Баварії, стверджує Abendzeitung.
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Менеджмент мюнхенців, однак, не проявив ентузіазму до підписання Вейналдума. Попри прийдешній статус вільного агента, фінансові запити 30-річного нідерландця не влаштовують "ротен". Баварія зосередиться на оформленні трансферу зірки Борусії М Флоріана Нойхауса.
Головним претендентом на Вейналдума іспанська преса називає Барселону. Досвідчений центрхав має добрі взаємини з Рональдом Куманом. Та й сам фахівець хотів би підписати знайомого по спільній роботі в збірній Нідерландів Вейналдума. Натомість керівництво "блаугранас" воліло б заповнити вакансію у центрі поля молодшим виконавцем.
У нинішньому сезоні Джорджініо Вейналдум провів 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.
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