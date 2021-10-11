"Ситуація складається не так, як я планував. Упродовж останніх років я багато грав, завжди був у добрій формі та відмінно виступав.

Верратті натякнув, де б хотів завершити кар'єру

Тут щось змінилося, і потрібно до цього звикнути. Я дійсно хотів зробити наступний кар'єрний крок, але потім трапилося це. Дуже важко.

Це футбол. Мені потрібно навчитися справлятися з цим. Я боєць. Щоб виправити становище, мені треба зберігати позитивний настрій і багато працювати", – розповів нідерландець в інтерв'ю Goal.

До слова, в нинішньому сезоні Джорджініо Вейналдум провів 11 матчів у всіх турнірах. Здебільшого хавбек виходив на заміни.

"Вони закликали мене знайти інший клуб": Ліонель Мессі – про переломну ніч, кінець у Барселоні та альтернативу ПСЖ