Вейналдум розчарований роллю в ПСЖ – хавбек підготував план порятунку
Півзахисник французького Парі Сен-Жермен Джорджініо Вейналдум відверто оцінив старт етапу кар'єри на Парк де Пренс.
"Ситуація складається не так, як я планував. Упродовж останніх років я багато грав, завжди був у добрій формі та відмінно виступав.
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Тут щось змінилося, і потрібно до цього звикнути. Я дійсно хотів зробити наступний кар'єрний крок, але потім трапилося це. Дуже важко.
Це футбол. Мені потрібно навчитися справлятися з цим. Я боєць. Щоб виправити становище, мені треба зберігати позитивний настрій і багато працювати", – розповів нідерландець в інтерв'ю Goal.
До слова, в нинішньому сезоні Джорджініо Вейналдум провів 11 матчів у всіх турнірах. Здебільшого хавбек виходив на заміни.
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