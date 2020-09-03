"Це чутки. Мені нема чого сказати з приводу цього", – цитує Вейналдума видання Mirror.

Барселона веде перемовини з Ліверпулем щодо Вейналдума – сума трансферу вражає

Нагадаємо, раніше ЗМІ заявляли, що 29-річний футболіст вже дав згоду на перехід у Барселону і навіть погодив з клубом трирічний контракт. Очікувалося, що хавбек коштуватиме "синьо-гранатовим" близько 20 млн євро.

Причиною трансферу називали завершення контракту півзахисника з мерсисайдцями вже через рік і небажання продовжувати співпрацю – хоча Ліверпуль, за чутками, пропонував нідерландцю нову угоду на 2 сезони. Окрім того, зазначалось, що новий тренер каталонців Рональд Куман був особисто зацікавлений у переході свого колишнього підопічного.

До слова, Вейналдум захищає кольори Ліверпуля з 2016 року.

Мадридське прокляття: Роналдінью, Гвардіола, Неймар і Мессі йшли після чемпіонства Реала