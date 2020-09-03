Вейналдум прокоментував чутки про свій трансфер у Барселону
Нідерландський півзахисник Ліверпуля Джорджініо Вейналдум лаконічно висловився щодо свого переходу до табору каталонців.
"Це чутки. Мені нема чого сказати з приводу цього", – цитує Вейналдума видання Mirror.
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Нагадаємо, раніше ЗМІ заявляли, що 29-річний футболіст вже дав згоду на перехід у Барселону і навіть погодив з клубом трирічний контракт. Очікувалося, що хавбек коштуватиме "синьо-гранатовим" близько 20 млн євро.
Причиною трансферу називали завершення контракту півзахисника з мерсисайдцями вже через рік і небажання продовжувати співпрацю – хоча Ліверпуль, за чутками, пропонував нідерландцю нову угоду на 2 сезони. Окрім того, зазначалось, що новий тренер каталонців Рональд Куман був особисто зацікавлений у переході свого колишнього підопічного.
До слова, Вейналдум захищає кольори Ліверпуля з 2016 року.
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