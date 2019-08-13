Вейналдум пояснив, чому Ліверпуль не здійснив жодного гучного трансферу влітку

Нідерландський хавбек поділився думкою щодо млявої трансферної кампанії мерсисайдців.

"Не завжди можливо або необхідно витрачати великі гроші щодня. Тоттенхем в минулому році нікого не придбав, але я думаю, що вони впоралися непогано.

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Якщо сезон вийде невдалим, люди скажуть: "Так, це тому, що ви нікого не підписали". Але якщо все вийде, люди не скажуть жодного слова. У нас той же склад і той же рівень команди, що і в минулому сезоні, сподіваюся, ми зможемо впоратися.

Допомагає те, що команда разом кілька років, ми добре знаємо один одного. Ми знаємо рівень своїх партнерів і знаємо, наскільки всі якісні виконавці. Коли гравці приходять в Ліверпуль, ми бачимо, що потрібен час на адаптацію. Дуже часто. У мене таке було, у Робертсона, у Фабінью, у Кейта.

Якщо ти підписуєш гравця, немає гарантії, що він відразу ж почне так грати, як від нього чекає команда. Зараз у нас команда, яка знає і розуміє, як ми хочемо грати. У нас є кілька гравців, які були травмовані в минулому сезоні і повертаються, так що так чи інакше вони наші новачки", – сказав Вейналдум в коментарі Liverpool Echo.

Нагадаємо, цього літа Ліверпуль підписав лише двох молодих виконавців на перспективу і запасного кіпера Адріана, який прийшов вільним агентом з Вест Хема.

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