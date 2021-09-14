Літній новачок французького Парі Сен-Жермен Джорджініо Вейналдум знайшов протиріччя між минулим і теперішнім іспанської Барселони та пояснив мотиви переїзду на Парк де Пренс.

"Можливість взяти участь у такому амбітному проекті – одна з причин мого переходу сюди. Найважливіша. Люди навколо лише й говорять про Лігу чемпіонів, враховуючи всіх великих гравців тут. Але я тут не заради перемоги в цьому турнірі. Я прийшов здобути все.

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Звісно, Ліга чемпіонів є важким турніром, клуб ще не перемагав у ньому. У цьому плані є схожість із Ліверпулем, який не брав титул з моменту заснування АПЛ, що стало невідчепною ідеєю. Складається враження, що тут така ж ситуація.

Та попри це, ігнорувати інші турніри не можна. Що таке Ліга чемпіонів? У сезоні більше 13 матчів. Я прагну виступати в команді, що виграє все, як Барселона часів Гвардіоли", – розповів нідерландець в інтерв'ю L'Equipe.

Нагадаємо, що влітку Джорджініо Вейналдум перебував за крок від переїзду в столицю Каталонії, але в останній момент обрав Париж.

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