Вейналдум не хвилюється щодо підписання нового контракту

Півзахисник Ліверпуля Джорджініо Вейналдум все ще не підписав новий контракт з мерсисайдцями.

В нідерландця залишилось трохи більше двох років за поточним контрактом, і в той час як Роберто Фірміно, Мохамед Салах, Джордан Хендерсон, Садьйо Мане, Джо Гомес, Енді Робертсон і Трент Александер-Арнольд уклали нові довгострокові контракти, Вейналдум все ще має розпочати переговори про продовження.

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"Ні, я ще не розмовляв з клубом. Я підписав контракт на п'ять років, і він все ще дійсний. Я просто виконую свою роботу. Пропозиція щодо нового контракту має надійти з клубу", – сказав Вейналдум в коментарі Liverpool Echo.

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На рахунку півзахисника 35 матчів в цьому сезоні, в яких він відзначився 2-ма забитими м'ячами та гольовою передачею.