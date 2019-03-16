Вейналдум: Ліверпулю грати з Фулхемом буде навіть складніше, ніж з Баварією

Півзахисник Ліверпуля Джорджініо Вейналдум поділився очікуваннями від матчу 31-го туру англійської Прем'єр-ліги з Фулхемом.

"Грати з Фулхемом буде навіть складніше, ніж з Баварією. Суперник перебуває у важкій ситуації, вони ведуть боротьбу за виживання. З такими опонентами завжди складно грати. Фулхем спробує створити нам проблеми", – цитує Вейналдума RTE.

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Нагадаємо, матч 31-го туру АПЛ Фулхем – Ліверпуль відбудеться завтра, 17 березня. В середу, 13 березня, "червоні" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів легко обіграли Баварію (3:1). В чвертьфіналі турніру підопічні Юргена Клоппа зіграють з Порту.

Наразі Ліверпуль має у своєму активі 73 очки і посідає 2-е місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від Манчестер Сіті на один бал. Фулхем розташувався на 19-му, передостанньому місці.

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