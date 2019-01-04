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"Ветерани збірної Хорватії пророкували мій спад після ЧС-2018", – Піваріч – про свою ігрову форму в Динамо

21:37 160 Читать на русском
"Ветерани збірної Хорватії пророкували мій спад після ЧС-2018", – Піваріч – про свою ігрову форму в Динамо
Йосіп Піваріч / Фото ФК Динамо

Хорватський захисник Динамо Йосіп Піваріч залишився незадоволеним своїм рівнем гри у першій половині чемпіонату України та спробував пояснити причини.

"Я розумію, що восени виглядав не найкращим чином. Але, напевно, це було очікувано. Спілкувався з багатьма гравцями збірної Хорватії, які отримали бронзові медалі ЧС-1998 і вони попереджали мене, що після такого виступу на ЧС-2018 мене чекає спад.

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Що поробиш, всі ми люди, і саме так все і сталося. Але зараз всі мої думки тільки про те, щоб тренуватися якомога більше, старанніше, щоб у весняній частині сезону повернутися на колишній рівень", – цитує Піваріча 24sata.hr.

В поточному сезоні чемпіонату України Піваріч через травму провів лише 6 матчів, в яких відзначився одним асистом.

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Теги
Динамо Динамо Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч Хорватія Хорватія ЧС 2018
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