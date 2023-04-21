Ветеран УПЛ отримав тренерський диплом – гравець ще не завершив кар'єру
08:00 - Читать на русском
Захисник Миная Дмитро Нємчанінов зможе залишитись у футболі і після завершення ігрової кар'єри.
Паблік "Підслухано Волинь Луцьк" в Instagram оприлюднив світлину з тренерським дипломом категорії C, який отримав Дмитро Нємчанінов.
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Цей документ дає право працювати з юнацькими та дитячими командами. Цікаво, що Нємчанінов ще не завершив кар'єру.
Наразі Дмитро виступає за Минай в чемпіонаті України, де є майже незамінним гравцем – 19 матчів та 1 результативна передача.
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