Ветеран УПЛ назвав найкращого українського воротаря: "У дитинстві рівнявся на нього"
Екс-голкіпер кількох українських клубів Євген Боровик висловив свою думку щодо того, кого вважає найкращим воротарем у сучасній історії України.
– На яких голкіперів ви рівнялися?
– У дитинстві – на Сашу Шовковського, Петера Шмейхеля. Коли став трохи старшим, то орієнтувався на Ікера Касільяса.
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З сучасних мені дуже подобається Мануель Нойєр зі своїми нестандартними речами, які він приніс у світовий футбол ще з часів виступів за Шальке, коли почав бігати та грати ногами практично по всьому полю.
– Шовковський – найкращий голкіпер у новітній історії України?
– Ну, зі своїм бекграундом він – найкращий воротар України. Це 100%.
– Хто кращий: Шовковський чи Нойєр?
– Нойєр, звичайно. Він – взагалі шалений. Так, іноді помиляється, але те, що робить – це фантастика якась , – сказав Боровик у інтервʼю Українському футболу.
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