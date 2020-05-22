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Капітан Олександрії близький до завершення кар'єри через важку травму

21:11 1023 Читать на русском
Капітан Олександрії близький до завершення кар'єри через важку травму
Запорожан проти Динамо / Сайт киян

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран повідомив останні новини з табору команди.

"У матчі проти Ворскли команда продемонструвала хорошу гру, особливо в першому таймі. Ми могли забивати і більше. Були хороші комбінації, але іноді хлопці перегравали. Є ще питання щодо реалізації моментів, але в цілому розчарувань не має. Задоволений кондиціями футболістів, враховуючи те, що працюємо лише 10 днів. З кожним днем футболісти додають, і до відновлення чемпіонату команда буде готова.

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Щодо травмованих. На превеликий жаль, у нас таких двоє. Якщо у Романа Вантуха незначне пошкодження, то у багаторічного капітана команди Андрія Запорожана розрив ахіла. Попереду операція в Києві. Потім Андрій прийме рішення щодо своєї подальшої долі. Радше за все, він завершить кар’єру. Я говорив з президентом клубу Сергієм Кузьменком, і ми запропонували Андрію тренерську роботу в клубі. Щодо календаря на наступні дні – завтра у команди вихідний, а потім будемо готуватися до гри з Черкащиною", – цитує Шарана офіційний сайт клубу.

Додамо, що Запоржан виступає за Олександрію з 2008-го. 37-річний оборонець провів за "жовто-чорних" понад 300 матчів, дослужившись до звання капітана.

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Володимир Шаран Володимир Шаран Андрій Запорожан Андрій Запорожан Олександрія Олександрія
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