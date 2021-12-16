Роман Зуб, який свого часу виступав за львівські Карпати і низку інших клубів, вже виписаний з лікарні та продовжує реабілітацію вдома.

Екс-півзахисник "зелено-білих" пережив складне хірургічне втручання. 54-річному Роману Зубу замінили два клапани серця, а операція тривала практично 9 годин. Про це повідомив офіційний сайт Карпат.

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Зараз колишній хавбек перебуває вдома і проходить реабілітацію. Екс-гравець львівського клубу почувається більш-менш нормально і подякував небайдужим за допомогу.

Нагадаємо, Роман Зуб встиг пограти за низку українських клубів – Карпати, Прикарпаття, Нива Вінниця, Зоря, Волинь та інші. Має досвід виступів і за кордоном – в 1993-му пограв за варшавську Легію і саме там здав позитивний тест на допінг. Повторна проба дала негативний результат, проте дискваліфікацію з українця так не зняли.

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