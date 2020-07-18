Ветеран Ейбара віддав свою зарплату персоналу клубу – вчинок дня

Хавбек Ейбара Пабло де Бласіс вирішив попрощатись з клубом благородним вчинком.

Пабло де Бласіс, чий контракт з Ейбаром завершувався наприкінці червня, вирішив залишитись у клубі та допомогти свої команді дограти сезон Ла Ліги.

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Більше того, 32-річний аргентинець відмовився від свої зарплати за останні три тижні та віддав гроші кухарям та персоналу з пральні "зброярів", повідомляє Marca.

У нинішньому сезоні Прімери Бласіс провів 29 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами. За тур до завершення поточного розіграшу чемпіонату Іспанії Ейбар розташувався на 13-й сходинці.

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