Півзахисник Мусса Сіссоко вирішив не обтяжувати себе виступами у Чемпіоншипі.

Нант на своєму офіційному сайті оголосив про підписання француза з Уотфорда. Особистий контракт розрахований на 2 роки.

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Сіссоко ще взимку 2013-го покинув батьківщину, перейшовши з Тулузи в Ньюкасл. Відтоді 32-річний хавбек встиг пограти за "сорок", Тоттенхем і Уотфорд, з яким вилетів у Чемпіоншип за підсумками минулого сезону. Також Мусса провів 71 матч за збірну Франції, зокрема брав "срібло" домашнього Євро-2016.

Додамо, що Нант виграв минулий розіграш Кубка Франції і виборов пряму путівку в групу Ліги Європи.

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