Ветеран Адуріс продовжив контракт з Атлетіком

Форвард Атлетіка Аріц Адуріс навіть не думає про завершення кар'єри.

Нападник підписав нову угоду, інформує офіційний сайт Атлетіка.

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Контракт розрахований до літа 2020 року, тобто баск проведе в команді ще щонайменше один сезон. У лютому Адурісу виповнилось 38 років, але ветеран продовжує свої виступи на найвищому рівні. Раніше він грав за такі команди, як Мальорка, Валенсія та Вальядолід.

У сезоні 2018/19 віковий форвард відзначився 2 голами в 20-ти матчах.

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