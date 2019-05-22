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Ветеран Адуріс продовжив контракт з Атлетіком

15:10 431 Читать на русском
Ветеран Адуріс продовжив контракт з Атлетіком
Аріц Адуріс / Reuters

Форвард Атлетіка Аріц Адуріс навіть не думає про завершення кар'єри.

Нападник підписав нову угоду, інформує офіційний сайт Атлетіка.

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Контракт розрахований до літа 2020 року, тобто баск проведе в команді ще щонайменше один сезон. У лютому Адурісу виповнилось 38 років, але ветеран продовжує свої виступи на найвищому рівні. Раніше він грав за такі команди, як Мальорка, Валенсія та Вальядолід.

У сезоні 2018/19 віковий форвард відзначився 2 голами в 20-ти матчах.

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Іспанія Аріц Адуріс Аріц Адуріс Атлетік Атлетік
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