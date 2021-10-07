"Чесно, чекав саме такого проекту: коли запросить клуб, який буде ставити серйозні завдання. Зараз стоїть завдання вивести Кривбас в УПЛ, а потім там вести боротьбу за місця у верхній частині турнірної таблиці. Це дуже солідний проект, і, думаю, з часом ми дійсно будемо ставити високі цілі вже в УПЛ.

"Було несподівано": Бабич відреагував на призначення у Кривбас

Я підписав контракт з Кривбасом до кінця сезону, це нормальна ситуація. А вже потім ми зрозуміємо, наскільки підходимо один одному. Я повинен відпрацювати свій контракт і виконати завдання на сезон, а потім керівництво вирішуватиме долю мого тренерського штабу в клубі", – цитує Бабича офіційний сайт Кривбаса.

Нагадаємо, 42-річний фахівець очолив криворіжців 2 жовтня – на посаді головного тренера він замінив Геннадія Приходька.

Перша ліга: Оболонь здолала Ниву і продовжила перегони за лідерами, Кривбас переміг Волинь та повернувся на 2 сходинку