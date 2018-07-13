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Вестергор став гравцем Саутгемптона

14:58 116 Читать на русском
Вестергор став гравцем Саутгемптона
Яннік Вестергор / ФК Саутгемптон

Екс-захисник Борусії М Яннік Вестергор підписав контракт із Саутгемптоном.

Саутгемптон на своєму офіційному сайті повідомив про підписання 4-річного контракту з захисником Борусії М та збірної Данії Янніком Вестергором.

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Данець провів трохе менше 200 матчів у Бундеслізі в складі Хоффенхайма, Вердера та Борусії М.

Взимку "святі" продали Вірджіла ван Дейка в Ліверпуль за 85 мільйонів євро.

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