Як відомо, клуби англійської Прем'єр-ліги можуть підписувати футболістів із Чемпіоншипа до 16 жовтня. Команда нашого Андрія Ярмоленка прагне скористатись цим правом і близька до підписання вінгера Брентфорда Саїда Бенрама.

Мойєс оцінив новачка Вест Хема та пояснив, завдяки чому конкурент Ярмоленка отримав місце у стартовому складі

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер, Вест Хем погодив умови особистого контракту з 25-річним алжирським футболістом, в якому бачить заміну Феліпе Андерсону, який пішов в оренду в Порту. Контракт підпишуть терміном на п'ять років. "Молотки" розраховують завершити угоду з Брентфордом найближчим часом. Клуб з другого за силою дивізіону чемпіонату Англії розраховує отримати за Бенрама 30 млн євро.

Нагадаємо, Саїд виступає у складі Брентфорд з 2018 року, куди перейшов з Ніцци за 1,7 млн євро. Минулого сезону в 46 матчах Чемпіоншипа забив 17 голів і віддав 9 результативних передач. За вінгером закріпилося прізвисько "алжирський Мессі", хоча він є правшою і грає на лівому фланзі атаки. Transfermarkt оцінює гравця у 10,5 млн євро.

Англія оформила історичний розгром Уельсу на Вемблі – одразу три збірники відзначились дебютними голами за "Трьох левів"